Pentágono vai investigar hospitalização de secretário de Defesa dos EUA

Por várias semanas, Austin manteve segredo sobre seu estado de saúde para o presidente Joe Biden e o Congresso, depois de ser diagnosticado com câncer de próstata, e tampouco informou sobre sua hospitalização no início do ano, o que provocou um aumento das vozes que exigem sua renúncia ou destituição.

O escritório do inspetor-geral do Pentágono disse, nesta quinta-feira (11), que investigará a falha do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, de não reportar ao governo sua hospitalização, enquanto aumentam as críticas contra o funcionário por guardar silêncio sobre sua saúde.

"O objetivo da revisão é examinar os papéis, processos, procedimentos, responsabilidades e ações relacionadas com a hospitalização do secretário de Defesa em dezembro de 2023 - janeiro de 2024", diz o memorando em referência ao tratamento de Austin para câncer de próstata e as complicações subsequentes.

A investigação também vai avaliar se "as políticas e os procedimentos [do Departamento de Defesa] são suficientes para garantir notificações oportunas e apropriadas e a transição efetiva de autoridades", acrescenta o texto.

Austin, um veterano do serviço militar de 70 anos, foi submetido a uma cirurgia menor para seu tratamento de câncer em 22 de dezembro, e voltou para casa no dia seguinte. Contudo, teve que voltar a ser internado por complicações como náuseas e dores severas em 1º de janeiro.

A Casa Branca não foi informada sobre a hospitalização do chefe do Pentágono até a quinta-feira passada, e o Congresso até a sexta, enquanto Biden só soube do diagnóstico de câncer esta semana.

Em resposta, o chefe do Gabinete, Jeff Zients, determinou uma revisão urgente das regras para os casos em que altos funcionários do governo estejam incapacitados para trabalhar, como fez a chefe do gabinete de Austin, Kelly Magsamen.

O caso da hospitalização não notificada do secretário de Defesa deixou um oficial-chave da segurança nacional não localizável durante um momento em que as forças americanas no Iraque e na Síria estão frequentemente sob ataque, e rebeldes iemenitas atacam navios comerciais no Mar Vermelho.