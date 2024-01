'Pausas' na guerra ajudariam a Rússia, afirma Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta quinta-feira (11), em Tallin, no segundo dia de seu giro pelos Bálcãs, que qualquer "pausa" na defesa da Ucrânia contra a invasão russa ajudaria Moscou a se rearmar e permitiria "esmagar" Kiev.

"Se a Federação da Rússia gozar de mais dois ou três anos, nos esmagará. Não assumiremos este risco (...) Não haverá pausa em benefício da Rússia", declarou em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente da Estônia, Alar Karis.

"Uma pausa no campo de batalha, no território da Ucrânia, não é uma pausa na guerra. Isso não significa que a guerra terminou. E isso não leva a um diálogo político com a Federação da Rússia nem com mais ninguém", insistiu.