'O jornal está de volta': TV do Equador retoma programação após invasão de bandidos

"O telejornal está de volta", disse a jornalista à beira das lágrimas. O canal público TC do Equador retomou sua transmissão nesta quinta-feira (11) após uma invasão por bandidos com fuzis e granadas que o mundo assistiu ao vivo.

"Estamos voltando agora com mais força e mais comprometidos com as pessoas que acordam com nosso sinal para sair e construir um Equador melhor", acrescentou a jornalista no mesmo estúdio que, dias antes, ficou ensanguentado pelas agressões impostas pelos criminosos.

Mais de duas dezenas de quadrilhas do narcotráfico, compostas por cerca de 20 mil membros, semeiam terror no país desde o domingo em represália às políticas do governo para contê-los: motins nas prisões, 178 funcionários penitenciários retidos por presos, policiais sequestrados, ataques com explosivos e veículos incendiados.

Mas o presidente Daniel Noboa, no poder desde novembro, advertiu que não vai recuar e enfrentará sem trégua a onda de violência que deixou 16 mortos e um clima de pânico na população.

"O medo nos mantém todos em estado de alerta, mas é esse mesmo medo que cria a coragem. Declaramos uma guerra frontal ao terrorismo e não vamos parar", garantiu o presidente de 36 anos à rádio FM Mundo nesta quinta-feira.