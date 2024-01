Milik brilha e leva Juventus à semifinal da Copa da Itália

A Juventus se classificou para as semifinais da Copa da Itália ao golear o Frosinone por 4 a 0 nesta quinta-feira (11), em Turim, com direito a hat-trick do atacante Arkadiusz Milik.

Os 'bianconeri', campeões de cinco das últimas dez edições do torneio, vão enfrentar a Lazio em abril por uma vaga na final, enquanto a outra semifinal será entre Fiorentina e Atalanta. Os dois confrontos serão disputados em jogos de ida e volta.

A Juve, atual vice-líder do Campeonato Italiano, atrás da Inter de Milão, abriu o placar aos 11 minutos com Milik cobrando pênalti, assinalado quando Pol Lirola cometeu falta na área sobre Fabio Miretti.