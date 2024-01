Marinha iraniana apreende petroleiro na costa de Omã

A Marinha iraniana disse nesta quinta-feira (11) que apreendeu um petroleiro no Golfo de Omã após "uma decisão da Justiça", informou a mídia estatal.

"A Marinha da República Islâmica do Irã apreendeu um petroleiro americano nas águas do mar de Omã, de acordo com uma decisão da Justiça", de acordo com a agência de notícias oficial Irna.