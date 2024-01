Israel chama África do Sul de 'braço jurídico' do Hamas por sua acusação em Haia

Israel acusou a África do Sul, nesta quinta-feira (11), de agir como o "braço jurídico" do movimento islamista palestino Hamas, depois que esse país acusou-o de "genocídio" perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia, devido ao alcance de sua guerra em Gaza.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Haiat, descreveu as acusações da África do Sul como "um dos maiores espetáculos de hipocrisia da história".