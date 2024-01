Hunter Biden se declara inocente de evasão fiscal nos EUA

Um dia antes de sua apresentação ao tribunal em Los Angeles, Hunter apareceu de forma surpresa em uma audiência parlamentar no Capitólio, em Washington, onde uma comissão do Partido Republicano discutia medidas de desacato contra ele por ter-se negado a testemunhar a portas fechadas sobre seus negócios, no mês passado.

O filho do presidente recebeu nove acusações relacionadas a crimes fiscais.

A denúncia, emitida em 7 de dezembro, afirma que o dinheiro que devia ir para os cofres públicos foi desviado para um "estilo de vida extravagante".

Entre 2016 e outubro de 2020, "o acusado gastou este dinheiro em drogas, acompanhantes e namoradas, hotéis de luxo e propriedades para alugar, carros exóticos, roupas e outros itens de natureza pessoal, resumindo, tudo menos seus impostos", afirma o documento de 56 páginas.

"Estamos aqui hoje porque você foi acusado de uma ofensa criminal", disse o juiz do distrito Mark C. Scarsi a Hunter, que estava vestido com um terno e uma gravata azul, e compareceu com seu advogado.

"Não culpado", respondeu diante de um tribunal repleto de jornalistas quando questionado sobre sua declaração em relação às acusações. A audiência durou cerca de meia hora.

Biden responderá ao processo em liberdade, mas Scarsi destacou que ele não pode consumir drogas ou álcool, nem portar uma arma de fogo.