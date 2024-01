Hunter Biden comparece à audiência por fraude fiscal nos EUA

Hunter Biden, filho do presidente americano, Joe Biden, deve comparecer a um tribunal federal em Los Angeles nesta quinta-feira (11), pela acusação de fraude fiscal, aumentando a pressão sobre seu pai que, ao que tudo indica, deve protagonizar uma dura disputa pela reeleição contra Donald Trump.

Com histórico de dependência de drogas, o empresário é um alvo constante dos republicanos que usam seu caso para acusar, sem provas, o que chamam de Família Biden Criminosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dia antes de sua apresentação ao tribunal em Los Angeles, Hunter apareceu de forma surpresa em uma audiência parlamentar no Capitólio, em Washington, onde uma comissão do Partido Republicano discutia medidas de desacato contra ele por ter-se negado a testemunhar a portas fechadas sobre seus negócios, no mês passado.