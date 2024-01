Guayaquil: uma cidade fantasma na 'guerra' contra as facções criminosas

Essa cidade de mais de 3 milhões de habitantes, coração da economia equatoriana, mas também epicentro do narcotráfico, vive na psicose da violência cega das facções criminosas, no estado de guerra aberta desde o domingo contra o governo.

O acesso aos jardins localizados ao longo do cais de cimento com vista para o rio está proibido, e os restaurantes que costumam servir aos turistas os famosos camarões locais permanecem fechados.

Assim como seu famoso Malecón, o longo calçadão com vista para as águas marrons do rio Guayas, agora estranhamente vazio, Guayaquil, a grande cidade portuária na costa do Pacífico do Equador, parece deserta.

Na manhã desta quinta-feira, nota-se um movimento maior, com a abertura de alguns comércios e pessoas que saem a caminho de seu trabalhos, sem que o panorama se altere no essencial.

Também na prefeitura, com sua elegante arquitetura colonial, está deserto, assim como o prédio do governo vizinho. Os inúmeros bancos da região fecharam suas portas.

Veem-se alguns veículos nas avenidas principais, poucos pedestres que se apressam para voltar para casa e vitrines com as cortinas de ferro abaixadas.

Não se vê ninguém em Malecón. Não muito longe dali, o centro da cidade, o verdadeiro coração de Guayaquil, com suas repartições públicas e seu distrito de negócios, que costuma estar cheio quando as pessoas saem de seus trabalhos, aparece estranhamente vazio na tarde de quarta-feira.

A situação já era tensa desde domingo, com a fuga do inimigo público número um, Adolfo "Fito" Macías, temido líder da facção Los Choneros, da enorme penitenciária de Guayas, nos arredores da cidade.

Herrera insistiu nas "recomendações" dadas à polícia para proteger a população e lamentou o papel realizado pelas redes sociais nessa crise. Através delas, os integrantes dessas facções, agora classificados de "terroristas" pelas autoridades, tentam "gerar pânico".

Um dos exemplos é um vídeo divulgado na quarta-feira que mostra dois indivíduos armados, vestidos com o uniforme de famosa empresa de entrega de comida e com uma máscara do grupo Anonymus, em atitude ameaçadora.

Às vezes chamada de "GuayaKill", esta cidade, um importante porto de exportação da cocaína nos vizinhos Colômbia e Peru, se acostumou com a violência.

No final de junho de 2023, tinha uma taxa de homicídios de 40,8 a cada 100.000 habitantes, com 1.425 assassinatos registrados em seis meses, quase o dobro do que no mesmo período de 2022.

Desde o verão, a taxa de homicídios não parou de crescer, particularmente nos bairros pobres, territórios atingidos pela insegurança gerada pelas facções criminosas.

No centro da cidade, a presença policial segue sendo relativamente discreta, à exceção do cordão militar montado em frente à imensa torre que serve de residência para o presidente Noboa.

