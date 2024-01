Guatemala ordena prisão de quatro juízes eleitorais

Um juiz guatemalteco ordenou, nesta quinta-feira (11), a captura de quatro juízes eleitorais que deixaram o país depois de perderem a imunidade em novembro por suposta corrupção na compra de um software usado nas eleições, informou o Ministério Público (MP).

O anúncio ocorre três dias antes da posse do presidente eleito, o social-democrata Bernardo Arévalo, que denunciou estar sob ataque do MP para impedir seu mandato.

"Foram confirmadas as ordens de prisão", incluindo a ordem contra Irma Palencia, ex-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), que organizou as eleições do ano passado, disse o porta-voz do MP, Moisés Ortiz, à AFP.