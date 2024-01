Girona visita lanterna Almería com rivais pelo título na Arábia Saudita

O Girona (2º), sensação da temporada, terá uma oportunidade de ouro na 20ª rodada do Campeonato Espanhol: visita o lanterna Almería com seus principais rivais na disputa do título, Real Madrid (1º) e Barcelona (3º), na Arábia Saudita participando da Supercopa.

O time merengue, que avançou à decisão após uma épica batalha contra o Atlético de Madrid (vitória por 5 a 3 na prorrogação), lidera o campeonato com 48 pontos, os mesmos do Girona. Também na final da Supercopa, o Barcelona, que nesta quinta-feira (11) passou pelo Osasuna (2 a 0), aparece um pouco mais atrás, com 41 pontos.

Os quatro participantes do torneio na Arábia Saudita farão seus jogos pela 20ª rodada no final de janeiro e início de fevereiro.