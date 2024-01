EUA reduziu emissões em 2023, mas não rápido o suficiente, diz informe

Os Estados Unidos reduziram suas emissões de gases de efeito de estufa (GEE) em 1,9% em termos anuais em 2023, uma diminuição bem-vinda, mas insuficiente para cumprir as metas do Acordo de Paris, conforme relatório divulgado pelo centro de pesquisa Rhodium Group na quarta-feira (10).

O segundo maior emissor do mundo se comprometeu a reduzir suas emissões pela metade até 2030 em comparação com os níveis de 2005, o que significa que o ritmo de queda de 2023 "deve mais do que triplicar e se manter nesse nível todos os anos a partir de 2024", afirma o relatório.

No momento, a diminuição desde 2005 é de 17,2%, de acordo com essa estimativa.