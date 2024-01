EUA envia altos funcionários ao Equador para abordar luta contra o crime

Os Estados Unidos vão enviar a chefe do Comando Sul, a general Laura Richardson, e altos funcionários antinarcóticos e diplomáticos ao Equador para tratar com o governo do presidente Daniel Noboa formas de combate ao crime organizado, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (11).

O Equador sofre "níveis atrozes de violência e terrorismo pelas mãos de elementos narcocriminais que têm como alvo civis inocentes", assinala o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em um comunicado, no qual ressalta que "mais de 100 guardas penitenciários são mantidos reféns".

"Reafirmamos nosso compromisso de manter uma estreita colaboração com o Equador, inclusive na luta contra as organizações criminosas", acrescenta.