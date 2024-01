Equador anuncia repatriação de 1.500 colombianos presos em meio à crise carcerária

Cerca de 1.500 colombianos presos no Equador serão repatriados, anunciou nesta quinta-feira (11) o presidente Daniel Noboa, que, com apoio dos militares, busca recuperar o controle de penitenciárias dominadas pelas organizações criminosas que semeiam terror no país.

A Colômbia rejeita essa medida unilateral e afirma que, de fato, esses repatriados ficariam em liberdade.

Cerca de 20 organizações usam as prisões como escritórios do crime, de onde gerenciam o tráfico de drogas e dirigem uma das piores investidas contra o Estado, que, ao longo de quatro dias, já deixou 16 mortos e 178 guardas e funcionários do sistema penitenciário mantidos como reféns pelos detentos.