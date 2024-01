Elton John leiloará objetos pessoais na Christie's em Nova York

Botas com salto plataforma prateadas com suas iniciais E e J, um piano e um tríptico do artista Banksy fazem parte dos objetos pessoais que o cantor britânico Elton John leiloará na casa Christie's em fevereiro em Nova York, a maioria procedente de sua luxuosa residência de Atlanta, vendida recentemente.

O leilão terá início em 21 de fevereiro, com uma série composta por oito vendas no total, de maneira física ou online, e terminará em 28 de fevereiro com uma celebração na Christie's em Nova York. Durante o período, os colecionadores poderão adquirir roupas e outros objetos do artista que se despediu dos palcos em 2023.

O músico britânico, que marcou o último meio século com canções como "Your Song", "Rocket Man", "I'm Still Standing", "Sacrifice", com suas roupas suntuosas e seu compromisso na luta contra a Aids, transformou Atlanta, capital do estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, em seu hub para as turnês americanas.