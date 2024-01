Corte da Guatemala blinda vice-presidente eleita de eventual prisão

Uma Corte da Guatemala blindou, nesta quinta-feira (11), a vice-presidente eleita, Karin Herrera, de qualquer ordem de prisão, após rumores de sua prisão, que impediria a posse presidencial do social democrata Bernardo Arévalo no domingo.

A cerimônia de posse está prevista para a tarde de domingo no Teatro Nacional da capital, onde o presidente sainte, o direitista Alejandro Giammattei, entregará o cargo após meses de incerteza por ações do Ministério Público contra Herrera e Arévalo e o processo eleitoral.

Desde quarta-feira, as redes sociais e a imprensa local foram inundadas com rumores da possível emissão de uma ordem de prisão contra Herrera, de 55 anos, com a intenção de obstruir a passagem de comando presidencial.

"A responsabilidade democrática de todas as instituições é imprescindível para isolar e neutralizar as ações de boicote e conspiração do Ministério Público contra a democracia e para não reconhecer o pronunciamento do povo", afirmou.