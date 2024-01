Comunicado do Business Wire :InvestCloud

A InvestCloud (ou "a Empresa"), provedora global de soluções de gestão de ativos e patrimônios, anunciou hoje a nomeação de Jeffery W. Yabuki ("Jeff") como presidente e CEO. Nesse papel, Jeff liderará a estratégia e as operações da InvestCloud, com um foco importante em excelência de entrega ao cliente. A liderança do Jeff capacitará ainda mais os clientes e parceiros da InvestCloud com sua plataforma de tecnologia escalonável. A Empresa tem o suporte da Clearlake Capital Group, L.P. (junto com algumas de suas afiliadas, "Clearlake") e da Motive Capital Management, LLC (junto com algumas das suas afiliadas, "Motive Partners"), que, juntas, recapitalizaram o negócio em 2021.

A InvestCloud é uma plataforma de tecnologia de patrimônio que fornece suporte a mais de 550 gestores de ativos e patrimônios internacionalmente, com mais de $6,4 trilhões em ativos em suas plataformas, em serviços como gestão de portfólio de UMA/SMA (conta gerenciada em conjunto/conta gerenciada separadamente), execução comercial, contabilidade, gestão de modelos e medição de desempenho.

"Os serviços financeiros, e particularmente a gestão de patrimônios, estão nos estágios iniciais de uma transformação tecnológica, o que acreditamos que trará oportunidades significativas para redefinir o futuro da gestão de ativos e patrimônios. Acredito que a InvestCloud está bem posicionada para formar parcerias com seus clientes a fim de liderar essa mudança ao redor do mundo. Estou empolgado por trabalhar com essa equipe talentosa para construir valor através de excelência sustentada e inovação em busca da liderança de próxima geração", afirmou Jeff Yabuki, presidente e CEO da InvestCloud e presidente da Motive Partners.