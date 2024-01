Chile e Google vão construir 1º cabo de fibra ótica ligando América do Sul, Oceania e Ásia

O governo chileno e a empresa Google anunciaram, nesta quinta-feira (11), a construção do primeiro cabo submarino de fibra ótica entre América do Sul, Ásia e Oceania, chamado 'Projeto Humboldt', que permitirá maior conexão digital entre estas regiões.

O cabo, que ligará a cidade chilena de Valparaíso à australiana Sydney, terá 14.800 quilômetros de extensão e capacidade de 144 terabytes por segundo. Sua vida útil será de 25 anos.

"Após anos de trabalhos e alianças, firmamos um acordo com a empresa Google para construir o cabo Humboldt, que será o primeiro cabo submarino de fibra ótica que vai conectar de forma direta a América do Sul com a Oceania e a Ásia", disse o presidente do Chile, Gabriel Boric, ao apresentar a iniciativa à imprensa.