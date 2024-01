Brasil fecha 2023 com alívio na inflação, em 4,62%

Os preços ao consumidor subiram 0,56% no último mês de 2023, expansão ligeiramente inferior à do mesmo mês de 2022 (0,62%).

A inflação no Brasil voltou a cair em dezembro e encerrou o ano passado em 4,62% no período de 12 meses, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado anual fecha dentro da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central do Brasil (BCB) - pouco abaixo do teto esperado de 4,75% -, após dois anos consecutivos de descumprimento da meta.

O mercado, por sua vez, projetava o IPCA de 2023 em 4,47%, segundo último boletim Focus divulgado pelo BCB.

Todos os grupos de produtos e serviços analisados pelo IBGE subiram em dezembro.

O maior impacto da variação foi nos setores alimentação e bebidas (1,11%) e transportes (0,48%).

"O aumento da temperatura e o maior volume de chuvas em diversas regiões do país influenciaram a produção dos alimentos, principalmente dos in natura, como os tubérculos, hortaliças e frutas, que são mais sensíveis a essas variações climáticas", explicou em nota o gerente do IPCA do IBGE, André Almeida.

O relativo controle da inflação tende a favorecer a continuidade da redução da Selic, objetivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.