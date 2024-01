Bispos africanos consideram 'inadequadas' as bênçãos a casais homoafetivos

Os bispos católicos africanos afirmaram, nesta quinta-feira (11), que a recente aprovação por parte do Vaticano de bênçãos a casais homoafetivos é "inadequada" no contexto cultural desse continente.

A homossexualidade ainda é ilegal em muitos países africanos, que a reprimem, em muitos casos, incentivados pelos setores mais conservadores do cristianismo e do islamismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Santa Sé autorizou no mês passado, com a aprovação do papa Francisco, a bênção de casais "irregulares" aos olhos da Igreja, incluindo os de divorciados e de pessoas do mesmo sexo, desde que essa bênção fosse realizada fora de rituais litúrgicos.