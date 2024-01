Barcelona vence Osasuna (2-0) e fará final da Supercopa contra Real Madrid

O Barcelona vai defender seu título na final da Supercopa da Espanha, após derrotar o Osasuna por 2 a 0 nesta quinta-feira (11), na segunda semifinal do torneio, disputada no estádio Al-Awwal de Riade, na Arábia Saudita. Os gols de Robert Lewandowski (59') e Lamine Yamal (90'+3) colocaram o Barça na disputa pelo troféu no próximo domingo, nesse mesmo estádio, contra o Real Madrid, que na quarta-feira bateu o Atlético de Madrid por 5 a 3, em jogo decidido na prorrogação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro clássico de 2024 vai reeditar a final da Supercopa do ano passado, vencida pelo Barça, que no final da temporada também faturou o título do Campeonato Espanhol.

O time catalão chegou a Riade com o objetivo de repetir a história para engrenar em LaLiga, mas voltou a mostrar suas dificuldades para matar um jogo que dominou desde o início. Diante de um Osasuna bem postado em campo, o Barcelona foi impreciso na maioria das finalizações. Sergio Herrera, goleiro do Osasuna, foi um muro debaixo das traves, especialmente para o atacante polonês Robbert Lewandowski, que apesar de ter se destacado na partida, continua longe de repetir o desempenho mostrado na temporada passada. Lewandowski parou em Herreira depois de receber bom passe de Frenkie de Jong em boa jogada de contra-ataque (13') e também cabeceou com perigo após cobrança de escanteio (31').

O Barça criava mais e tentava de todas as formas abrir o placar, enquanto o Osasuna buscava surpreender com saídas rápidas, uma estratégia que quase deu frutos antes do intervalo. Ante Budimir teve a chance de abrir o placar em boa jogada individual, deixando adversários para trás e finalizando para boa defesa de Iñaki Peña (39'). O goleiro do Barcelona voltou a brilhar minutos depois, ao salvar uma cobrança de falta colocada de José Arnaiz (43').

Até que no segundo tempo Lewandowski abriu o caminho para a vitória do Barça, depois de receber bom passe de Ilkay Gundogan na entrada da área e bater rasteiro no cantinho de Herrera (59').