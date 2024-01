Argumentos finais no julgamento de Trump por fraude fiscal em NY

A equipe jurídica de Donald Trump apresenta, nesta quinta-feira (11), os seus argumentos finais no julgamento por fraude fiscal em Nova York, depois que o juiz proibiu o ex-presidente de usar o fim do julgamento como palanque de campanha eleitoral.

O juiz de instrução do caso, Arthur Engoron, negou ontem ao ex-presidente republicano a permissão para que subisse no palanque para se defender, na ausência de um acordo com seus advogados para que os argumentos se limitassem exclusivamente ao caso e não se tornassem uma manifestação política.

O juiz havia instruído o ex-presidente a não "fazer um discurso de campanha" e "impugnar" o tribunal ou aqueles que nele trabalham, após os repetidos ataques do magnata contra o próprio juiz e sua secretária judicial, assim como contra a Promotoria.