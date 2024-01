Al Jazeera repudia acusações de Israel sobre jornalistas mortos em Gaza

A emissora de TV catari Al Jazeera, o movimento islamista palestino Hamas e familiares dos dois jornalistas do canal mortos no domingo em um ataque israelense em Gaza negaram, nesta quinta-feira (11), as acusações do Exército israelense de que os mortos seriam "agentes terroristas".

A Al Jazeera "condena com firmeza, repudia totalmente e, além disso, expressa sua verdadeira surpresa diante das tentativas falsas e enganosas do Exército israelense de justificar a morte do nosso colega, Hamza Wael Dahduh, e de outro jornalista", informou o canal com sede no Catar em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"São invenções", havia dito mais cedo à AFP Wael Dahduh, chefe da sucursal do canal de televisão Al Jazeera em Gaza e pai de um dos dois falecidos, Hamza, que tinha "anos de experiência em jornalismo".