Xavi espera que Supercopa sirva para Barcelona engrenar na temporada

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, afirmou nesta quarta-feira (10), véspera da semifinal da Supercopa da Espanha contra o Osasuna, que espera que a competição sirva para a equipe engrenar na temporada.

"No ano passado ganhamos dois títulos e um deles foi esta Supercopa, que foi maravilhoso para nós na temporada. Precisamos fazer esse 'clique'", disse Xavi em entrevista coletiva antes do confronto no estádio Prince Faisal de Riad, na Arábia Saudita.

"Gostaríamos de repetir títulos como na temporada passada. Este torneio foi bom para nós encararmos a temporada passada e esperamos que volte a ser um ponto de inflexão", afirmou o treinador, que não hesitou em assumir o favoritismo.