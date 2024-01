X cortou mais de mil funcionários ligados à segurança do conteúdo

A rede social X, do magnata Elon Musk, cortou mais de 1.000 funcionários de suas equipes encarregadas de coibir conteúdo abusivo, segundo dados divulgados pelo órgão australiano de vigilância da internet.

A Comissão de Segurança Eletrônica da Austrália indicou que os cortes e o reativação de milhares de contas banidas criaram "uma tempestade perfeita" para a disseminação de conteúdo prejudicial.

O órgão regulador focou nos últimos meses no X, antigo Twitter, alertando que a chegada de Musk à rede social coincidiu com um aumento da "toxicidade e do ódio" na plataforma.