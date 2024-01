Wall Street fecha em alta antes de dados de inflação nos EUA

Os setores de serviços de comunicação (+1,17%) e tecnologia da informação (+1,00%) foram os protagonistas do dia.

A Bolsa de Nova York encerrou no positivo nesta quarta-feira (10), impulsionada pelos valores tecnológicos e na expectativa de bons dados de inflação nos Estados Unidos na quinta-feira.

Exceto pela Tesla (-0,43%), os sete grandes da tecnologia subiram novamente: Microsoft (+1,86%), Meta (+3,65%), Nvidia (+2,28%) e até mesmo a Apple (+0,57%), que teve sua terceira avaliação negativa de um analista.

A Amazon teve um ganho de 1,56% depois que sua subsidiária Twitch anunciou que demitirá 500 pessoas, 30% de seu quadro.

Na quinta-feira, os investidores receberão os dados de inflação em dezembro nos Estados Unidos.

O índice de preços ao consumidor (IPC) deve mostrar um avanço de 3,2% em 12 meses, em comparação com 3,1% no mês anterior, segundo o consenso do MarketWatch.

A inflação subjacente, que não inclui elementos voláteis como energia ou alimentos, deve ceder 3,8%, contra 4% em 12 meses até novembro.

"Sem dados econômicos na quarta-feira, acredito que os atores do mercado estão se preparando para um índice de preços favorável na quinta", estimou Peter Cardillo, da Spartan Capital.