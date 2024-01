Testemunha de Jeová equatoriana processa a Espanha por transfusão de sangue contra sua vontade

Na audiência desta quarta-feira perante a Grande Câmara do TEDH, a sua formação suprema, um dos advogados de Pindo Mulla, Petr Muzny, afirmou que ela foi "vítima do paternalismo médico".

Em representação do governo espanhol, Heide Elena Nicolas Martínez destacou o contexto de "grande urgência" em que foi tomada uma decisão relativa aos cuidados prestados a Pindo Mulla.

O caso remonta a vários anos. Após exames médicos realizados em julho de 2017, a demandante foi aconselhada a se submeter a uma cirurgia.

Ela indicou que aceitava qualquer tratamento médico que não envolvesse o uso de sangue.

No dia 6 de junho de 2018, Pindo Mulla foi internada no hospital de Soria, onde reside, antes de ser transferida no dia seguinte para um hospital de Madri, devido a uma hemorragia.

Ao saberem que ele era testemunha de Jeová, os anestesistas do hospital solicitaram o parecer do juiz de plantão, que autorizou qualquer intervenção médica ou cirúrgica necessária para salvar a sua vida.

Pindo Mulla foi submetida a uma cirurgia e recebeu transfusões de sangue. Quando descobriu, ela chorou, sentindo-se "chocada" e "violada", disse seu advogado, Petr Muzny.