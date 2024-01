Tempestades deixam três mortos e milhares de pessoas sem luz nos EUA

Fortes tempestades atingiram os Estados Unidos na terça-feira (9), provocando tornados e três mortes relacionadas com o mau tempo no sul, enquanto ventos intensos e nevascas atingiam o norte e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia.

Ele descreveu a tempestade como "incomum", citando as intensas chuvas de janeiro e os fortes ventos ao longo da costa.

O mau tempo fez o avião da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, o Air Force 2, ser desviado de seu local de pouso habitual, a Base Andrews, e se dirigisse para o Aeroporto Internacional de Dulles, na Virgínia.

Enquanto isso, tornados arrasaram o sudeste do país, incluindo a península da Flórida, onde imagens de drones mostraram árvores derrubadas, edifícios danificados e telhados arrancados.

Segundo as autoridades, houve pelo menos três mortes relacionadas com as tempestades em uma vasta área de vários estados do sul.

Uma pessoa morreu em um estacionamento de trailers na Carolina do Norte, onde várias casas foram danificadas, disseram autoridades do governo do condado de Catawba.

Outra faleceu quando uma árvore caiu no para-brisas de um veículo em Jonesboro, Geórgia, ao sul de Atlanta, segundo o Departamento de Polícia do condado de Clayton.