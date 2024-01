Técnico uruguaio Fossati assume com a difícil meta de levar Peru à Copa de 2026

O uruguaio Jorge Fossati assumiu, nesta quarta-feira (10), como técnico da seleção peruana, com o desafio de tirá-la da lanterna da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas e se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

"Tomamos a Copa América como um objetivo e não como a meta. As Eliminatórias são o objetivo", garantiu.

"O que me interessa é que a seleção peruana chegue em setembro com as melhores condições, é isso que vamos almejar", disse Fossati sobre o reinício das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A seleção peruana só voltará a jogar em março, quando o técnico comandará a equipe nos dois primeiros amistosos, com adversários a serem definidos, na Data Fifa.

"Queremos fazer isso contra adversários com características semelhantes às das seleções que vamos enfrentar na grande meta" (as Eliminatórias), explicou o treinador.

O torneio classificatório para a Copa do Mundo recomeça em setembro de 2024. Nesse mês, o Peru receberá a Colômbia e visitará o Equador.

Sobre os critérios para suas próximas convocações, Fossati indicou que priorizará o momento atual futebolístico e o comprometimento do jogador com a seleção.