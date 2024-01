Rússia retira quase 100 crianças de Belgorod após bombardeios ucranianos

Nas próximas três semanas, as crianças, juntamente com 20 professores, participarão em diversas atividades educativas e de lazer, disse o governador.

"O primeiro grupo de crianças foi enviado de Belgorod para a região de Voronezh", disse o governador regional, Viacheslav Gladkov, no Telegram, indicando que havia 93 crianças.

As autoridades russas retiraram quase uma centena de crianças da cidade russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou nesta quarta-feira (10) o governador desta região, que sofre frequentemente ataques das forças ucranianas.

A decisão surge poucos dias depois da retirada de 300 pessoas devido a vários ataques ucranianos e após o anúncio do adiamento do início do ano letivo para 19 de janeiro.

Em 29 de dezembro, intensos bombardeios ucranianos mataram dezenas de pessoas e pouco depois outro ataque matou outras 25 na cidade de Belgorod.

É o ataque ucraniano mais mortal contra civis em solo russo desde 24 de fevereiro de 2022, quando começou a ofensiva russa na Ucrânia.

Em retaliação, Vladimir Putin disse que queria "intensificar" os ataques e afirmou que o seu Exército continuará os seus bombardeios massivos contra Kiev e outras cidades ucranianas, como os de 2 e 8 de janeiro.

Outras regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia, como Kursk e Oryol, foram recentemente atingidas por bombardeios ucranianos.

