Primeira prova de fogo decisiva para o governo espanhol de Pedro Sánchez

O governo de esquerda espanhol presidido pelo socialista Pedro Sánchez poderá sofrer, nesta quarta-feira (10), o seu primeiro revés na nova legislatura se os deputados independentistas catalães de Carles Puigdemont mantiverem a sua posição e votarem contra na primeira votação importante no Congresso.

O Congresso deve hoje validar três decretos-lei do governo - um deles um pacote de medidas sociais abrangentes para combater a inflação - no que é considerado o primeiro grande teste para medir se Sánchez pode continuar a contar com a frágil rede de apoio com a qual alcançou a sua posse em novembro, apesar de ter perdido as eleições de julho para o conservador Partido Popular.

Esta rede parlamentar inclui os sete deputados de Puigdemont e cinco do partido de extrema esquerda Podemos, que também anunciou que votaria contra o governo nesta quarta-feira.