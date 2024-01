Primeira grande votação da legislatura na Espanha evidencia fragilidade de premiê

Os legisladores aprovaram a lei mais importante, sobre a prorrogação de algumas ajudas introduzidas para ajudar as famílias diante da escalada da inflação, com 172 votos a favor e 171 contra em segunda instância, pois na primeira houve empate (171 votos a favor e contra).

Na primeira sessão plenária do ano, os deputados deviam votar três decretos aprovados em dezembro pelo governo, aos quais era absolutamente necessário dar luz verde no prazo de um mês.

O chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, sentiu na pele, nesta quarta-feira (10), a fragilidade da coalizão de interesses que o sustenta, ao conseguir aprovar por margem mínima duas das três propostas na primeira votação-chave da legislatura.

"Tivemos que trabalhar duro" para conseguir os apoios, admitiu Sánchez a jornalistas. No entanto, ele afirmou que "dentro do governo da Espanha" se encontram "satisfeitos".

Mas o terceiro projeto de lei, sobre o auxílio-desemprego, foi rejeitado porque cinco deputados do partido de esquerda radical Podemos se negaram a votá-lo por considerá-lo prejudicial para uma determinada categoria de pessoas.

Também foi aprovada por 172 votos a favor e 171 contra outra proposta, vinculada a medidas de funcionamento da justiça e da função pública, exigidas por Bruxelas em troca do desbloqueio de 10 bilhões de euros (R$ 53,6 bilhões, na cotação atual) em recursos da União Europeia.

Ao final, os sete deputados do JuntsXCat se abstiveram e na prática abriram o caminho para que as duas propostas fossem aprovadas.

O governo de coalizão dos socialistas e da esquerda radical negociou até o último minuto para reunir os votos necessários, principalmente com o partido separatista catalão de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JuntsXCat), que havia ameaçado em dias anteriores votar contra os três textos, o que provocaria sua reprovação.

"Não pode haver nenhuma razão, nem política, nem ideológica, que justifique não apoiar nossa cidadania, nossas famílias, nossas empresas. Não há", disse, ao abrir o debate parlamentar, o ministro da Presidência, o socialista Félix Bolaños, pedindo o apoio do Congresso.

"Assumam que não têm maioria", disparou aos socialistas Miriam Nogueras, porta-voz no Congresso de JuntsXCat.

"Meu país não merece este disparate de desgoverno no qual todos estamos mergulhados", criticou posteriormente.

Diante da ameaça de bloqueio, o Congresso chegou a buscar o apoio do primeiro partido da oposição, o conservador Partido Popular. "Não irei ao resgate de Pedro Sánchez", respondeu o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Vocês não fizeram as coisas bem, e quando começaram a fazer as coisas bem, certamente já era tarde", acrescentou Nogueras, criticando os socialistas por não terem negociado com eles o conteúdo dos decretos.

Os deputados do JuntsXCat aceitaram apoiar a posse do novo governo em troca de que impulsionasse uma anistia para centenas de separatistas, inclusive Carles Puigdemont, que fugiu da justiça espanhola para Bruxelas desde a frustrada tentativa de secessão de 2017.

