Peru envia tropas policiais à fronteira com Equador

O posicionamento do contingente foi ordenado pelo ministro do Interior peruano, Víctor Tores Falcón. O órgão é responsável pelas forças policiais do país.

O Peru anunciou, na noite dessa terça-feira, 9, o envio de tropas policiais para a fronteira com o Equador . As informações são do próprio governo peruano.

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, ha dispuesto el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la @PoliciaPeru para reforzar la seguridad en la línea de frontera con #Ecuador.#PorUnPaísSeguro pic.twitter.com/zNajfL527T — Ministerio del Interior (@MininterPeru) January 9, 2024

As nações dividem uma fronteira de 1.420 quilômetros. A única outra divisa terrestre do Equador, com a Colômbia, tem menos da metade do tamanho, com 590 km.

Segundo a Superintendência Nacional de Imigrações, órgão peruano que controla a entrada e saída do país, o posto da fronteira terrestre teve "baixa afluência de pessoas" ao longo do dia. O local fica na cidade de Zarumilla, com equivalente no município equatoriano de Huaquillas.

Mais notícias internacionais