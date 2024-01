Peru declara emergência em fronteira com Equador e reforçará vigilância militar

Peru declarou estado de emergência em toda sua fronteira com o Equador e reforçará a vigilância com contingentes policiais e militares, após a onda de ataques do narcotráfico no país vizinho, anunciou o governo na noite de terça-feira (9).

"Será declarada emergência em todos os departamentos (regiões) que fazem fronteira com o Equador", disse o presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola, a jornalistas.

A medida inclui as regiões do Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura e Tumbes. As duas últimas já estavam em situação de emergência desde novembro de 2023, devido ao aumento da insegurança na fronteira.