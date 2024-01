'Oppenheimer' lidera indicações a prêmios de atores SAG nos EUA

Com seus prêmios recentes no Globo de Ouro, "Oppenheimer", o longa do diretor Christopher Nolan, liderou, nesta quarta-feira (10), as indicações para os influentes prêmios do sindicato de atores dos Estados Unidos (SAG), que pavimentam o caminho rumo ao Oscar. Os prêmios SAG, cujos eleitores são os atores de Hollywood, ganharão possivelmente brilho próprio neste ano, graças à transmissão global que a Netflix fará da cerimônia de premiação, uma novidade para o maior grupo de streaming do mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Oppenheimer", que conta a história do inventor da bomba atômica, obteve quatro indicações, entre elas a de "melhor elenco em filme", o prêmio mais popular do SAG.

Além disso, receberam nomeações por seus papéis individuais os atores Cillian Murphy (melhor ator em filme), Robert Downey Jr. (melhor ator coadjuvante em filme) e Emily Blunt (melhor atriz coadjuvante em filme). O drama de três horas de Nolan, que faturou na bilheteria cerca de 1 bilhão de dólares (4,88 bilhões de reais) e recebeu elogios da crítica, está se tornando rapidamente o franco favorito para os prêmios da Academia em março. O filme com a maior arrecadação do ano, "Barbie" - a outra metade do fenômeno de bilheteria que a imprensa passou a chamar de "Barbenheimer" no verão do hemisfério norte - recebeu indicações para os trabalhos de Margot Robbie (melhor atriz em filme), Ryan Gosling (melhor ator coadjuvante em filme) e seu elenco (melhor elenco em filme). Essa comédia surrealista baseada na popular boneca famosa mundialmente também foi indicada pela atuação de seus dublês (melhor elenco de dublês em filme). Outros filmes com três indicações de atores foram o drama "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorcese, apesar da ausência de Leonardo DiCaprio na lista, e a sátira "American Fiction", protagonizada por Jeffrey Wright (melhor ator em filme). Lily Gladstone concorre a melhor atriz em filme com o longa de Scorcese, enquanto Sterling K. Brown está indicado a melhor ator coadjuvante em filme por "American Fiction". Os dois filmes também foram indicados para melhor elenco em filme, ao lado da nova versão musical "A Cor Púrpura", que encerra a lista dessa categoria.

Por outro lado, os vencedores do Globo de Ouro, Paul Giamatti (melhor ator em filme) e Da'Vine Joy Randolph (melhor atriz coadjuvante em filme) obtiveram indicações por "Os Rejeitados", assim como Emma Stone (melhor atriz em filme) e Willem Dafoe (melhor ator coadjuvante em filme) por "Pobres Criaturas". Bradley Cooper e Carey Mulligan foram indicados, respectivamente nas categorias de melhor ator e atriz em filme por "Maestro", que retrata a vida do compositor Leonard Bernstein. No entanto, esses longas não foram indicados para a categoria de melhor elenco em filme.