ONU reunirá informações sobre suposta violência sexual do Hamas em Israel

As Nações Unidas reunirão, a partir do fim do mês, informações sobre denúncias de violência e agressões sexuais por parte do Hamas durante o ataque a Israel em outubro, indicou um porta-voz da organização nesta quarta-feira (10).

Em visita a Israel e à Cisjordânia, a representante especial da ONU sobre violência sexual em conflitos, Pramila Patten, "coletará informações sobre violência sexual supostamente cometida no contexto dos ataques de 7 de outubro e suas consequências", disse o porta-voz da Secretaria-Geral, Stephane Dujarric.

"Espera-se que ela se encontre com sobreviventes, testemunhas e outros afetados pela violência sexual, a fim de identificar formas de apoio", explicou Dujarric, acrescentando que Patten também planeja se encontrar com "reféns e detidos recentemente libertados".