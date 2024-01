Ministro de Meloni condena saudações fascistas em Roma

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, declarou, nesta quarta-feira (10), que as saudações fascistas de centenas de manifestantes no domingo em Roma são "contrárias" à "cultura democrática" do país, e sublinhou que é difícil dissolver grupos extremistas.

"Destaco o distanciamento transversal de todas as forças políticas face a estes comportamentos contrários à nossa cultura democrática", disse no Parlamento este membro de um governo dominado pela extrema direita e liderado por Giorgia Meloni, aludindo a "gestos e símbolos que representam uma época condenada pela história".

Os líderes da oposição apelaram na segunda-feira à dissolução das organizações neofascistas após a divulgação de um vídeo que mostra centenas de pessoas fazendo a saudação fascista em uma manifestação da extrema direita.