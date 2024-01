Liverpool vence Fulham (2-1) e abre vantagem nas semis da Copa da Liga

Com o resultado, os 'Reds' vão a Londres daqui a duas semanas precisando de apenas um empate para garantirem vaga na decisão do torneio, que o clube já venceu nove vezes, a última em 2022.

O Liverpool segue vivo em quatro competições. Além da Copa da Liga, é o líder do Campeonato Inglês depois de 20 rodadas, está classificado para as oitavas de final da Liga Europa e para a fase de 16-avos de final da Copa da Inglaterra.

Para o jogo desta quarta-feira, sem o egípcio Mohamed Salah, que está se preparando com a sua seleção para a disputa da Copa Africana de Nações, o técnico Jürgen Klopp fez várias alterações na equipe, que demorou se encontrar em campo.

O cenário ficou ainda mais complicado quando o Fulham abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Andreas Pereira aproveitou uma bola perdida de Virgil Van Dijk e passou para Willian, que limpou a marcação e bateu rasteiro para superar o goleiro Caoimhin Kelleher.

O gol foi praticamente a única ação de perigo do time visitante antes do intervalo, diante de um Liverpool superior na partida, mas sem eficiência no ataque.

Os 'Reds' continuaram pressionando no segundo tempo e finalmente chegaram ao empate com um chute de fora da área de Curtis Jones (68') que contou com o desvio de Tosin Adarabioyo antes de balançar as redes.

O segundo do Liverpool veio apenas dois minutos depois, quando Darwin Núñez cruzou pela esquerda e Cody Gakpo bateu de primeira para virar a partida (71').