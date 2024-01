Líder norte-coreano chama o Sul de seu 'principal inimigo' ao visitar fábricas de armas

Imagens divulgadas pela imprensa oficial mostram Kim com uma longa jaqueta de couro preta em frente ao que, segundo analistas, eram lançadores de mísseis balísticos de curto alcance com capacidade nuclear.

Durante a visita, Kim declarou que a prioridade do Norte deve ser, "em primeiro lugar, fortalecer as capacidades militares de autodefesa e a dissuasão da guerra nuclear", segundo a mídia estatal.

Na terça-feira, quase 50 países se juntaram aos Estados Unidos na condenação da Coreia do Norte por supostamente transferir mísseis para a Rússia para uso na Ucrânia, o que violaria as sanções da ONU.

Ele classificou as visitas como uma motivação para os trabalhadores "na luta para atingir a enorme meta de produção para o novo ano".

As declarações de Kim na fábrica sugerem que Pyongyang adotará uma "postura muito mais rígida" com o Sul no futuro, disse Hong Min, do Instituto Coreano de Unificação Nacional, à AFP.

"É a primeira vez que o Norte chama o Sul de seu 'principal inimigo', sinalizando uma mudança na abordagem da Coreia do Norte em relação ao Sul para um modo ultraforte", disse ele.