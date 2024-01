Lazio elimina Roma (1-0) e vai às semifinais da Copa da Itália

A Lazio venceu a Roma por 1 a 0 nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa da Itália, numa 182ª edição do dérbi romano disputado no Estádio Olímpico que foi marcado por três expulsões no final da partida.

Mattia Zaccagni abriu o placar convertendo um pênalti no início do segundo tempo (51'), no único gol da partida, que foi dominada pela Lazio na segunda etapa.

Dean Huijsen, a promessa holandesa emprestada esta semana pela Juventus à Roma, desequilibrou o argentino 'Taty' Castellanos na área. Após a intervenção do VAR, o árbitro marcou pênalti e Zaccagni fez o gol da vitória.