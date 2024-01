Israel afirma que jornalistas da Al Jazeera mortos eram 'agentes terroristas'

O Exército israelense afirmou nesta quarta-feira (10) que dois jornalistas da Al Jazeera mortos em um bombardeio na Faixa de Gaza eram "agentes terroristas" filiados ao movimento islamista palestino Hamas e à sua aliada Jihad Islâmica.

Hamza Dahdouh e Mustafa Thuria, que colaboraram como cinegrafistas para vários veículos de imprensa internacionais, entre eles a AFP, morreram no domingo, em um bombardeio no sul do território palestino, quando viajavam de carro em uma missão para a emissora catari.

"Antes do bombardeio, os dois pilotavam drones que representavam uma ameaça iminente para as tropas israelenses", afirmou o Exército em comunicado.