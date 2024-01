Houthis lançam maior ataque com mísseis e drones no Mar Vermelho, mas não há relato sobre danos

Militantes Houthi que operam no Iêmen lançaram seu maior ataque de drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho, forçando as marinhas dos Estados Unidos e do Reino Unido a abater os projéteis, segundo informaram autoridades nesta quarta-feira, 10. Não há, porém, relatos imediatos sobre danos.

O ataque dos Houthis, que são apoiados pelo Irã, ocorreu apesar de uma votação prevista para esta quarta-feira no Conselho de Segurança da ONU para possivelmente condenar e exigir a suspensão imediata dos ataques dos militantes, que dizem estar atuando na tentativa de interromper a guerra entre Israel e o grupo extremistas Hamas na Faixa de Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os alvos dos Houthis, porém, têm pouca ou nenhuma ligação com Israel e põem em risco uma crucial rota comercial que liga a Ásia e o Oriente Médio à Europa. A situação aumenta as chances de um ataque retaliatório dos EUA contra o Iêmen.