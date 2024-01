Grêmio anuncia goleiro argentino Agustín Marchesín

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (10) a chegada do goleiro argentino Agustín Marchesín, que estava no Celta de Vigo, da Espanha.

"O atleta assinou acordo e chegará em Porto Alegre para realizar exames antes de assinar o contrato até o final de 2025", informou o clube em um comunicado.

Desde que chegou ao Celta, em julho de 2022, Marchesín se revezou com Iván Villar, até sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita no início do ano passado.