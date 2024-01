Governo da Nicarágua cancela organizações de Taiwan

O governo da Nicarágua cancelou, nesta quarta-feira (10), a personalidade jurídica de quatro organizações que promovem vínculos com a ilha de Taiwan, com as quais rompeu relações em 2021 para estabelecê-las com a China.

Uma resolução do Ministério do Interior ordenou o fechamento das quatro associações porque "não cumpriram as suas obrigações" legais ao não reportarem as suas finanças, e os seus bens passarão para as mãos do Estado, segundo o jornal oficial La Gaceta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As associações fechadas são a Associação Chinesa, a Câmara de Comércio Chinesa da Nicarágua, a Câmara de Comércio de Taiwan na Nicarágua e a Câmara Empresarial Taiwanesa-Nicaraguense. Segundo o governo, as entidades não apresentaram detalhes de suas transações financeiras para períodos entre 1 e 12 anos.