Governo britânico indenizará funcionários dos correios acusados injustamente de roubo

Pressionado por "um dos maiores erros judiciais" na história do Reino Unido, o governo britânico prometeu, nesta quarta-feira (10), indenizar "rapidamente" e anular todas as acusações judiciais existentes contra quase mil ex-diretores de filiais dos correios, erroneamente acusados de roubo.

Os funcionários dos correios tiveram que esperar por uma série de televisão para que o público e as autoridades tomassem conhecimento do escândalo, no qual milhares foram acusados. Alguns ficaram falidos, outros foram presos por roubo e quatro se suicidaram.

Entre 1999 e 2015, quase mil responsáveis por agências da estatal foram alvo de acusações baseadas em informações de um software de contabilidade chamado Horizon, instalado pela Fujitsu no final dos anos 1990, que se revelou defeituoso.