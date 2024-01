EUA se diz disposto a trabalhar com o Equador para 'lidar com a violência'

Os Estados Unidos estão dispostos a colaborar com o Equador para "lidar com a violência", afirmou, nesta quarta-feira (10), o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que descartou "um apoio militar".

"Estamos dispostos a tomar medidas concretas para melhorar nossa cooperação com o governo do Equador à medida que começa a lidar com a violência", disse Kirby, enquanto o país latino-americano enfrenta o terceiro dia de terror provocado por quadrilhas criminosas e narcotraficantes que deixou ao menos dez mortos desde a segunda-feira.