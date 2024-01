Daniel Maldini é emprestado ao Monza pelo Milan

Na temporada passada, defendeu o Spezia, então na primeira divisão, também por empréstimo, e terminou o ano com três gols em 20 jogos disputados, entre todas as competições.

No Monza, 11º colocado da Serie A antes do duelo com a líder Inter de Milão no próximo fim de semana, Daniel irá trabalhar com outra figura histórica do Milan, Adriano Galliani.

Galliani, presidente do Monza desde que o clube foi comprado por Silvio Berlusconi, em 2018, foi dirigente do Milan entre 1986 e 2017, período em que os 'rossoneri', com Paolo Maldini na defesa, conquistaram 29 títulos, entre eles oito edições do Campeonato Italiano e cinco da Liga dos Campeões da Europa.

