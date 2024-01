Conselho de Segurança da ONU exige fim imediato de ataques huthis no Mar Vermelho

O Conselho de Segurança da ONU exigiu nesta quarta-feira (10) o fim imediato dos ataques huthis à navegação comercial no Mar Vermelho, e pediu aos países que respeitem o embargo de armas a esses rebeldes, que controlam grande parte do Iêmen. A resolução, proposta por Estados Unidos e Japão, teve 11 votos a favor e as abstenções de Rússia, China, Moçambique e Argélia, e "exige que os huthis cessem imediatamente todos os ataques que impedem o comércio global e que solapam os direitos de navegação e as liberdades, assim como a paz e segurança da região". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O texto também "condena nos termos mais contundentes os ataques contra navios mercantes e comerciais realizados desde 19 de novembro", quando os 25 tripulantes do Galaxy Leader foram sequestrados.

O órgão máximo da ONU para a paz e segurança mundiais "toma nota" do direito dos Estados-membros de defender os navios de ataques. Desde o começo do conflito entre Israel e o Hamas, em outubro, os huthis, ligados ao Irã, intensificaram seus ataques no Mar Vermelho para prejudicar o tráfego marítimo internacional, alegando que atuam em solidariedade aos palestinos de Gaza. "Não podemos deixar de nos preocupar com a situação atual no Mar Vermelho, mas nos preocupa que os Estados Unidos e seus aliados prefiram, como fazem com frequência, optar por uma solução unilateral pela força", denunciou o embaixador russo, Vassili Nebenzia. Após apontar as violações "em larga escala" do embargo de armas contra os huthis, a resolução reitera a necessidade de que todos os Estados-membros "respeitem suas obrigações" a esse respeito. Segundo o relatório mais recente dos especialistas encarregados pelo Conselho de supervisionar o embargo de armas, datado de novembro, os huthis "reforçam consideravelmente sua capacidade militar em terra e no mar, bem como seu arsenal de mísseis e aviões não tripulados, violando o embargo". A resolução pede que sejam discutidas "as causas profundas" da situação, "incluindo os conflitos que contribuem para as tensões regionais".

A Rússia, cujas três emendas ao projeto de resolução foram rejeitadas, queria acrescentar "o conflito na Faixa de Gaza" à lista de fatores que contribuem para as tensões. Estabelecer essa relação com Gaza "teria encorajado os huthis e aberto um precedente perigoso para o Conselho, ao legitimar essas violações do direito internacional", explicou a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, que criticou o apoio "financeiro e material" do Irã aos rebeldes iemenitas. "Sabemos que o Irã está bastante envolvido no planejamento de operações contra navios comerciais no Mar Vermelho", ressaltou Linda.