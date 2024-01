Comunicado do Business Wire :Volvo Penta

A Volvo Penta apresenta sua nova Plataforma Profissional IPS, a plataforma de tecnologia e propulsão mais avançada do setor para superiates e embarcações marítimas comerciais. A Plataforma Profissional IPS da Volvo Penta baseia-se no comprovado Inboard Performance System (IPS) e na tecnologia de Electronic Vessel Control (EVC) da empresa, com aprimoramentos exclusivos para embarcações maiores. A empresa apresentará a nova plataforma tecnológica em um pacote dedicado no The Wynn na Consumer Electronics Show (CES) de 2024. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240110824316/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eco Mode feature (Photo: Business Wire)

A Plataforma Profissional IPS é a próxima evolução da experiência totalmente integrada da Volvo Penta, desde o leme até a hélice, projetada para oferecer conforto, desempenho e sustentabilidade incomparáveis para embarcações profissionais e superiates. A plataforma flexível permite que uma embarcação tenha até oito fontes de energia e inclui software, serviços e suporte perfeitamente integrados usando a tecnologia EVC proprietária da empresa. Os destaques da nova plataforma incluem: -- Sistema inteligente de acionamento de energia dupla - Instalado como duplo, triplo ou quádruplo, o sistema permite que cada embarcação tenha de quatro a oito fontes de energia. A solução está preparada para uma combinação de fontes de energia, de motores de combustão que utilizam combustíveis renováveis a soluções totalmente elétricas ou híbridas, possibilitando eficiência sem precedentes e oferecendo a opção de combinar motores de combustão interna tradicionais (ICE) com fontes de energia elétrica - uma abordagem única para eficiência nessa classe de embarcação. -- Recursos tecnológicos inteligentes da plataforma incluem Volvo Penta Assisted Docking, Dynamic Positioning e um display de leme Glass Cockpit de nível profissional em alguns modelos para facilitar a operação manual e oferecer recursos semiautomatizados para cada nível de operador. Além da ponte, este sistema também oferece diagnósticos remotos e melhora a manutenção. -- Embarcações à prova de futuro - A arquitetura da plataforma pode futuramente aprimorar embarcações por meio de sua versátil configuração de energia dupla. As embarcações podem ser projetadas para o nível máximo de eficiência com a tecnologia ICE atual. Capitães ou engenheiros técnicos podem, então, fazer upgrade com opções híbridas e elétricas no futuro próximo, sem a necessidade de redesenhar ou descartar uma embarcação. -- Fontes de energia inteligentes - Todos os motores ICE da Volvo Penta podem funcionar com diesel renovável ou biodiesel hoje, possibilitando o início imediato do caminho para a sustentabilidade, mesmo antes que as fontes de energia totalmente elétricas estejam prontas para implantação. -- Tornando-se ecologicamente inteligente - Um novo recurso de Modo Eco inteligente que inicia/desliga automaticamente motores individuais com base na potência necessária para uma determinada situação, otimizando o consumo de combustível e as horas de funcionamento do motor. Além de aumentar o benefício do IPS da Volvo Penta em velocidades mais baixas e reduzir o consumo de combustível na maior parte do ciclo de acionamento, o Modo Eco é visível por meio de uma interface no leme. Isso facilita o monitoramento pelo capitão ou pelo operador.

-- Novos níveis de eficiência - Juntos, o sistema de transmissão IPS da Volvo Penta e o Modo Eco garantem novos níveis de eficiência nunca vistos no setor - eles se complementam. -- Compromisso com a sustentabilidade - A Volvo Penta tem se comprometido com a sustentabilidade e a descarbonização. Com o sistema completo, os usuários terão até 30% de economia total de combustível e emissões. Uma nova abordagem para a energia

Disponível comercialmente em 2025, a Plataforma Profissional IPS da Volvo Penta foi desenvolvida tendo em mente a facilidade de operação, a versatilidade e a eficiência. A primeira de seu tipo, a plataforma inclui um novo conceito inovador de projeto de propulsão marítima, construído baseada no sistema IPS da Volvo Penta, líder do setor, e desenvolvido para uso com duas entradas de energia. Esse novo design abre um conjunto de possibilidades para gerenciar a energia na água da maneira mais eficiente, permitindo que diferentes combinações de fontes de energia sejam conectadas a um acionamento com eficiência energética. Dependendo dos parâmetros da missão, as combinações de energia podem incluir: -- Fontes de energia ICE tradicionais, incluindo combustíveis renováveis, como HVO ou diesel renovável -- Um híbrido de ICE e fontes de energia elétrica