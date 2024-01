Comunicado do Business Wire :RELEX Solutions

Hoje, a RELEX Solutions, fornecedora de soluções unificadas de planejamento de cadeia de suprimentos e varejo, anunciou que adquiriu a Optimity, uma fornecedora de planejamento e otimização de cadeia de suprimentos. A aquisição reforçará a plataforma de varejo e cadeia de suprimentos da RELEX com recursos de planejamento de produção diária, otimização e programação de produção, que são cruciais para a cadeia de valor de bens de consumo de ponta a ponta.

"O setor de bens de consumo é incrivelmente dinâmico e complexo. A aquisição da Optimity vinculará perfeitamente a demanda pós-produção com o planejamento pré-produção, para que as empresas de bens de consumo possam prever com mais acuracidade a demanda do consumidor, otimizar os planos e cronogramas de produção, ajustar os níveis de estoque e responder rapidamente às mudanças no mercado ou disrupções inesperadas", disse Mikko Kärkkäinen, cofundador e CEO do grupo RELEX. "Essa aquisição também acelera ainda mais nossa visão de uma cadeia de suprimentos adaptável, autônoma e sincronizada, unificando as decisões de planejamento de demanda e suprimentos em uma única plataforma. Damos calorosas boas-vindas à equipe da Optimity na RELEX."

A Optimity, com sede global na Suécia e escritórios em todo o mundo, oferece uma ampla solução de planejamento e otimização da cadeia de suprimentos especificamente para fabricantes e distribuidores. A Optimity permite que os clientes tomem as decisões ideais sobre a cadeia de suprimentos, desde os níveis estratégicos até a programação detalhada da produção. Suas propostas incluem planejamento de demanda, planejamento e programação de produção, planejamento de suprimentos, planejamento de distribuição, otimização de estoque e S&OP. Com mais de 80 clientes nos setores de alimentos e bebidas e de manufatura complexa, a experiência da Optimity aumenta o conhecimento da RELEX nos mercados de varejo e de bens de consumo.